На Солнце зафиксировали сильные вспышки

Две вспышки предпоследнего уровня мощности зафиксированы на Солнце. Как передает ТАСС, об этом сообщили в российском Институте прикладной геофизики.

Согласно полученным данным, в группе пятен в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут.

В группе пятен 3928 (S14E68) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.5 длиною семь минут.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения, солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Минимальный класс (A0.0) соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на один квадратный метр. Переходе к следующей букве означает увеличение мощности в 10 раз.

Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли могут провоцировать магнитные бури.