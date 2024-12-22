Поезд метро «Москва-2024» победил в корейском конкурсе дизайна

Золотой награды в номинации «Промышленный дизайн» был удостоен состав метро «Москва-2024» на престижном корейском конкурсе Global Design iT Award, сообщает Взгляд.ру.

Поезд получил высокую оценку среди множества проектов из США, Южной Кореи, Индии, Франции, Австрии и других стран.

Ранее состав метро «Москва-2024» уже получал признание на международной арене.

В начале 2024 года он занял второе место на международной премии «A'Design Award 2024» в Италии - в той же категории «Промышленный дизайн».

А нынешней осенью поезд победил в премии «Лучший промышленный дизайн России» в категории «Народное голосование».