Каждое четвертое авто в мире построено в Китае

Китай за два десятилетия сумел построить автомобильную империю, захватывающую новые рынки и стремящуюся к глобальному лидерству в сегменте авто на новых источниках энергии.

Доля КНР в мировом автопроизводстве возросла с 1 процента в 2000 году до 39 процентов в 2024 году, подсчитали аналитики Bank of America.

Каждое четвертое из десяти авто в мире – китайского производства. Это стало реальным благодаря активной господдержке, куда входят субсидии, налоговые льготы и инвестиции в новые технологии.

Помощь Пекина секторам электромобильной и аккумуляторной отрасли, по одной из оценок, за последние 15 лет составила более 230 миллиардов долларов.

Китай, рассчитав запросы рынка, превратился в крупнейшего в мире поставщика электромобилей и их компонентов. В 2023 году Китай продал за границей 1,7 миллиона ​​электромобилей, что почти на 50 процентов больше, чем у следующего по величине экспортера – Германии.