В день инаугурации Трампа США могут заявить о выходе из ВОЗ

19:17 2024-12-22
В день инаугурации Трампа США могут заявить о выходе из ВОЗ

Организация по этой причине может лишиться большой части своего финансирования, что усложнит ее борьбу с медицинскими вызовами.

О выходе США из Всемирной организации здравоохранения администрация избранного президента Америки Дональда Трампа может объявить в день инаугурации 20 января.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Члены команды Трампа заявили экспертам о намерении объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации избранного президента 20 января", - говорится в сообщении.

Как уточняется, организация в случае выхода США из ВОЗ может лишиться большой части своего финансирования. И это может поставить под угрозу ее борьбу с медицинскими кризисами вроде пандемии коронавируса.

Издание Politico В конце ноября писало, что ВОЗ может потерять до четверти финансирования, если Трамп примет решение выхода страны из организации.

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