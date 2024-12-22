В день инаугурации Трампа США могут заявить о выходе из ВОЗ

О выходе США из Всемирной организации здравоохранения администрация избранного президента Америки Дональда Трампа может объявить в день инаугурации 20 января.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Члены команды Трампа заявили экспертам о намерении объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации избранного президента 20 января", - говорится в сообщении.

Как уточняется, организация в случае выхода США из ВОЗ может лишиться большой части своего финансирования. И это может поставить под угрозу ее борьбу с медицинскими кризисами вроде пандемии коронавируса.

Издание Politico В конце ноября писало, что ВОЗ может потерять до четверти финансирования, если Трамп примет решение выхода страны из организации.