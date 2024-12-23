В России за 20 тысяч долларов продают 25-летний седан «Москвич»

11:57 2024-12-23
В России за 20 тысяч долларов продают 25-летний седан «Москвич»

Речь идёт о редкой версии, которые выпускались небольшими партиями, авто прошло полную реновацию.

Седан «Москвич» с индексом «2142» 1999-го года выпуска выставили на продажу в России. 

Как уточняет tarantas.news, речь идёт о редкой версии. Московское предприятие выпускало тогда в основном удлинённые модификации «Князь Владимир» и «Иван Калита», а вот обычные четырёхдверки производили небольшими партиями.

Особенность этого авто - французский двигатель Renault F3R и полная комплектация с электропакетом.

Владелец машины отметил, что «Москвич-2142» пережил реставрацию. Ее полностью разбирали, меняли оперение на оригинальное, зачищали, прокрашивали швы и меняли сгнившие пороги. Сегодня выставленный на продажу седан выглядит вполне достойно и принимает участие в различных выставках.

В списке его опций - кондиционер, гидроусилитель рулевого колеса, электростеклоподъёмники. Под капотом машины - французский 8-клапанный бензиновый 2,0-литровый мотор, который выдает 112 л.с.

Тяга передаётся на переднюю ось через 5-скоростную МКПП. У «Москвича» было 6 собственников, и один из них владел автомобилем почти 19 лет.

За выставленный на продажу седан хозяин хочет получить 2 миллиона российских рублей (около 20 тысяч долларов).

Точный тираж версии «Москвич-2142» не известен, но у этого автомобиля идентификационный номер заканчивается числом «0545».

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