Скончался легендарный аллигатор из фильма «Крокодила Данди»

Кумир миллионов зрителей - крокодил по имени Берт - скончался в герпетарии Австралии. Его знает практически весь мир по съемкам легендарного фильма 1986-го года «Крокодил Данди».

«С большой грустью сообщаем о кончине Берта, легендарного аллигатора из гребнистой реки и звезды австралийской классики „Крокодил Данди“. Предположительно, он прожил более 90 лет», — сообщили представители Crocosaurus Cove, где Берт находился с 2008 года.

По крокодильим меркам, Берт прожил отведенные ему годы, в среднем крокодилы живут 80–100 лет. Вес Берта составлял 700 кило, его длина достигала 5,1 метра.

Как уточняет Daily Mail, Берта в 1980-х годах поймали в реке Рейнольдс. Роль в ленте «Крокодил Данди» сделала его одним из самых знаменитых крокодилов в мире. А с другой стороны - помогла сформировать образ Австралии как страны суровой природной красоты, а также впечатляющей дикой природы.