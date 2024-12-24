Скончался легендарный аллигатор из фильма «Крокодила Данди»

15:33 2024-12-24
Скончался легендарный аллигатор из фильма «Крокодила Данди»

Ему было около 90 лет, что считается солидным возрастом для крокодилов, которые в среднем живут по 80-100 лет.

Кумир миллионов зрителей - крокодил по имени Берт - скончался в герпетарии Австралии. Его знает практически весь мир по съемкам легендарного фильма 1986-го года «Крокодил Данди».

«С большой грустью сообщаем о кончине Берта, легендарного аллигатора из гребнистой реки и звезды австралийской классики „Крокодил Данди“. Предположительно, он прожил более 90 лет», — сообщили представители Crocosaurus Cove, где Берт находился с 2008 года.

По крокодильим меркам, Берт прожил отведенные ему годы, в среднем крокодилы живут 80–100 лет. Вес Берта составлял 700 кило, его длина достигала 5,1 метра.

Как уточняет Daily Mail, Берта в 1980-х годах поймали в реке Рейнольдс. Роль в ленте «Крокодил Данди» сделала его одним из самых знаменитых крокодилов в мире. А с другой стороны - помогла сформировать образ Австралии как страны суровой природной красоты, а также впечатляющей дикой природы.

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