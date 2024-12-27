Группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов

18:42 2024-12-27
Группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов

Коллектив занесен туда за наибольшее общее число посетителей трех концертов в России с результатом 225 тысяч посетителей.

Поп-группа «Руки Вверх!» занесена в Книгу рекордов России, сообщает ТАСС.

Как передает агентство, главный редактор Книги рекордов РФ Станислав Коненко передал фронтмену коллектива Сергею Жукову соответствующий сертификат.

Как уточняется, коллектив попал в Книгу рекордов за наибольшее общее число посетителей трех концертов в России с результатом 225 тысяч посетителей.

По словам Жукова, с детства он говорил родителям, что соберет стадион, но не думал, что их будет три. Фронтмен подчеркнул, что такое количество зрителей заметно превышает численность населения его родного Димитровграда.

Певцу также вручили медаль с гравировкой о рекорде и подарили памятные подарки. Коненко при этом добавил, что рекорд группы будет представлен уже в следующем печатном экземпляре Книги рекордов России.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
18:28

Инга Райтова

В древней столице Ассирии археологи обнаружили виллу со 127 комнатами
В древней столице Ассирии археологи обнаружили виллу со 127 комнатами Возраст дворца составляет примерно 2700 лет, его построил неоассирийский император Саргон II.
Инга Райтова
19:19

Инга Райтова

В Австралии акула съела крокодила
В Австралии акула съела крокодила Морская хищница с невероятной силой сжала челюстями тушу большой рептилии, стала рвать ее, а потом оба исчезли под водой.
Инга Райтова
18:42

Инга Райтова

В Китае открыли шоссе с минусовым выбросом углекислого газа
В Китае открыли шоссе с минусовым выбросом углекислого газа Первый «зеленый» участок шоссе Цзинань-Хэфэй поглощающий CO2 больше, чем его производит.
Инга Райтова
18:33

Инга Райтова

Rolls-Royce предложил поклонникам бренда модель за 5000 евро
Rolls-Royce предложил поклонникам бренда модель за 5000 евро Речь идет о сувенирной версии кабриолета ручной сборки со всеми атрибутами оригинала.
Инга Райтова
18:25

Инга Райтова

В 2025-м году российским водителям пообещали множество новшеств
В 2025-м году российским водителям пообещали множество новшеств В России с 1 января возрастут штрафы ПДД, изменятся требования к оформлению ОСАГО и техосмотру.
Инга Райтова
15:41

Инга Райтова

Чиновники Минфина России первыми пересели на Lada Aura
Чиновники Минфина России первыми пересели на Lada Aura Глава ведомства Антон Силуанов рассказал, что министерство использует уже пять таких автомобилей и ими довольно.
Новости СМИ2