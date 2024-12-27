Группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов

Поп-группа «Руки Вверх!» занесена в Книгу рекордов России, сообщает ТАСС.

Как передает агентство, главный редактор Книги рекордов РФ Станислав Коненко передал фронтмену коллектива Сергею Жукову соответствующий сертификат.

Как уточняется, коллектив попал в Книгу рекордов за наибольшее общее число посетителей трех концертов в России с результатом 225 тысяч посетителей.

По словам Жукова, с детства он говорил родителям, что соберет стадион, но не думал, что их будет три. Фронтмен подчеркнул, что такое количество зрителей заметно превышает численность населения его родного Димитровграда.

Певцу также вручили медаль с гравировкой о рекорде и подарили памятные подарки. Коненко при этом добавил, что рекорд группы будет представлен уже в следующем печатном экземпляре Книги рекордов России.