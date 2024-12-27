В Подмосковье студентка медколледжа чистила зубы и проглотила 15-сантиметровую щетку

19:07 2024-12-27
В Подмосковье студентка медколледжа чистила зубы и проглотила 15-сантиметровую щетку

Прибывшие на вызов медики не сразу поверили пациентке, но после осмотра убедились, что та их не обманывает.

Вызовом бригады скорой закончилась вечерняя гигиена для студентки медицинского колледжа в подмосковных Мытищах. Как сообщает МК, девушка случайно проглотила зубную щетку. 

По словам 16-летней девушки, она чистила зубы перед сном, а потом решила убрать щеткой налет с языка. И так увлеклась процедурой, что закашлялась, а щетка тем временем проскользнула в пищевод. Самостоятельно достать этот инородный предмет девушка не смогла и вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики не сразу поверили пациентке. Но после осмотра убедились, что та их не обманывает и доставили в местную больницу.

Рентген показал, что щетка уже успела продвинуться из пищевода в желудок. Врачи под местным наркозом с помощью эндоскопа извлекли ее.

Будущая медсестра ночь провела в стационаре под наблюдением врачей, а потом ее отпустили домой.

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