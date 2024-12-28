Ученые из Южной Кореи научились превращать раковые клетки в здоровые

14:06 2024-12-28
Ученые из Южной Кореи научились превращать раковые клетки в здоровые

Привычная химио- и лучевая терапия приводят к побочным эффектам, когда наряду с больными клетками повреждаются и здоровые.

Команда ученых из Южной Кореи представила новую методику лечения онкологии, которая помогает сделать больные клетки опять здоровыми.

Вместо традиционного способа уничтожения злокачественных клеток исследователи предложили их лечить, сообщает potokmedia.ru.

Как показывает практика, привычная химиотерапия приводит к побочным эффектам. То же происходит и при лучевой терапии, когда наряду с больными клетками повреждаются и здоровые

Согласно новой методике, больные клетки нужно превратить в здоровые. Это можно сделать за счет молекул, которые играют главную роль в работе клеток. Подавляя в клетках рака толстой кишки ряд основных молекул, ученые смогли вернуть их в привычное состояние.

Больные клетки опять стали здоровыми. Таким образом удалось предотвратить дальнейшее развитие колоректального рака.

Эксперименты на мышах, а также цифровое моделирование показали, что данный способ действительно эффективный. Полученные данные специалистов могут помочь в разработке более совершенных систем лечения больных раком людей.

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