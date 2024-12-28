В Англии за полмиллиона долларов продают последнюю раллийную Lancia

Последнюю раллийную Lancia продают в Британии, пишет Мотор.ру. Автомобиль выступал в Группе А, на нём успели покататься такие звезды мировой величины, как Юха Канккунен, Дидье Ориоль и Карлос Сайнс.

Английский дилер Duncan Hamilton Rofgo, специализацией которого являются гоночные автомобили всех времен и эпох, на продажу выставил легендарную Deltona.

Такое имя журналисты дали Lancia Delta HF Integrale. Речь идет о последнем авто заводской команды Lancia, которое победило в мировом чемпионате по ралли. После реставрации оно выглядит как новое.

Двигатель в машине стандартный: турбированная «четверка» 2.0 мощностью 365 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, сопряженная с шестиступенчатой «механикой» Lancia Abarth R90.

Привод у авто полный, с самоблоком Torsen сзади и вискомуфтой в центре. Как уточняет издание, восстанавливали автомобиль тщательно, с прицелом на сохранение аутентичности, и в этом помог итальянский автогонщик Массимо Биазьон.

Покупателю достанется также полный пакет документов: оригинальная документация, фото, технические паспорта и записи о проделанных работах в рамках реставрации

Оценили «Супердельту» в 425 тысяч фунтов стерлингов.