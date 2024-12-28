В Англии за полмиллиона долларов продают последнюю раллийную Lancia

14:39 2024-12-28
В Англии за полмиллиона долларов продают последнюю раллийную Lancia

Речь идет о Lancia Delta HF Integrale Group A, которым управляли такие звезды мировой величины, как Юха Канккунен, Дидье Ориоль и Карлос Сайнс.

Последнюю раллийную Lancia продают в Британии, пишет Мотор.ру. Автомобиль выступал в Группе А, на нём успели покататься такие звезды мировой величины, как Юха Канккунен, Дидье Ориоль и Карлос Сайнс.

Английский дилер Duncan Hamilton Rofgo, специализацией которого являются гоночные автомобили всех времен и эпох, на продажу выставил легендарную Deltona.

Такое имя журналисты дали Lancia Delta HF Integrale. Речь идет о последнем авто заводской команды Lancia, которое победило в мировом чемпионате по ралли. После реставрации оно выглядит как новое.

Двигатель в машине стандартный: турбированная «четверка» 2.0 мощностью 365 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, сопряженная с шестиступенчатой «механикой» Lancia Abarth R90.

Привод у авто полный, с самоблоком Torsen сзади и вискомуфтой в центре. Как уточняет издание, восстанавливали автомобиль тщательно, с прицелом на сохранение аутентичности, и в этом помог итальянский автогонщик Массимо Биазьон.

Покупателю достанется также полный пакет документов: оригинальная документация, фото, технические паспорта и записи о проделанных работах в рамках реставрации

Оценили «Супердельту» в 425 тысяч фунтов стерлингов. 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
15:53

Инга Райтова

Норвежский гроссмейстер Карлсен был снят с чемпионата мира по шахматам из-за джинсов
Норвежский гроссмейстер Карлсен был снят с чемпионата мира по шахматам из-за джинсов Шахматисту предложили или подчиниться и сразу переодеться, или покинуть турнир, он выбрал второе.
Инга Райтова
15:32

Инга Райтова

В Иерусалиме археологи обнаружили редчайшую древнюю масляную лампу с менорой
В Иерусалиме археологи обнаружили редчайшую древнюю масляную лампу с менорой Согласно анализу следов сажи, ею пользовались около 1700 лет тому назад, в период римского владычества.
Инга Райтова
14:17

Инга Райтова

Туристы объявили Испании бойкот из-за новых правил сбора персональных данных
Туристы объявили Испании бойкот из-за новых правил сбора персональных данных Власти страны установили строгие нормы, согласно которым гостиницы должны собирать до 42 единиц персональных данных своих гостей.
Инга Райтова
14:06

Инга Райтова

Ученые из Южной Кореи научились превращать раковые клетки в здоровые
Ученые из Южной Кореи научились превращать раковые клетки в здоровые Привычная химио- и лучевая терапия приводят к побочным эффектам, когда наряду с больными клетками повреждаются и здоровые.
Инга Райтова
19:29

Инга Райтова

Должникам по кредитам в Китае предложили сыграть в жестокую игру, но долги при этом могут не списать
Должникам по кредитам в Китае предложили сыграть в жестокую игру, но долги при этом могут не списать Сюжет нашумевшего сериала «Игра в кальмара» почти что повторился в реальной жизни.
Инга Райтова
19:14

Инга Райтова

В России сняли новогодний ролик про трактор Belarus
В России сняли новогодний ролик про трактор Belarus По сюжету, водитель на этой технике выручает мужчину, который спешил к новогоднему столу, но застрял в авто на заснеженной дороге.
Новости СМИ2