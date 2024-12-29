Археологи обнаружили под Астраханью загадочную столицу Хазарского каганата

Загадочную столицу Хазарского каганата Итиль обнаружили археологи у села Семибугры Астраханской области.
По словам старшего научного сотрудника Научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского госуниверситета Эдуарда Кравченко, проведенные раскопки вблизи наконец подтвердили его существование.
Найденные предметы старой культуры долгое время не могли подтвердить нахождение Итиля, пишет КП. Дело в том, что они не соответствовали временным промежуткам существования города.
О столице Хазарского каганата было известно только из письменных источников, но сейчас догадки исследователей можно подтвердить благодаря найденным предметам.
Город находился в дельте Волги недалеко от Каспийского моря. В IX-X веках нашей эры он был столицей государства, которое в разное время объединяло территории от Волги до Днепра и от Кавказа до российского Черноземья.
Раскопки таинственного города проводились с 2020-го года.
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