Археологи обнаружили под Астраханью загадочную столицу Хазарского каганата

18:39 2024-12-29
Археологи обнаружили под Астраханью загадочную столицу Хазарского каганата

Город находился в дельте Волги недалеко от Каспийского моря, его раскопки велись с 2020-го года.

Загадочную столицу Хазарского каганата Итиль обнаружили археологи у села Семибугры Астраханской области.

По словам старшего научного сотрудника Научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского госуниверситета Эдуарда Кравченко, проведенные раскопки вблизи наконец подтвердили его существование.

Найденные предметы старой культуры долгое время не могли подтвердить нахождение Итиля, пишет КП. Дело в том, что они не соответствовали временным промежуткам существования города.

О столице Хазарского каганата было известно только из письменных источников, но сейчас догадки исследователей можно подтвердить благодаря найденным предметам.

Город находился в дельте Волги недалеко от Каспийского моря. В IX-X веках нашей эры он был столицей государства, которое в разное время объединяло территории от Волги до Днепра и от Кавказа до российского Черноземья.

Раскопки таинственного города проводились с 2020-го года. 

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