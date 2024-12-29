Пожарную станцию в США освещает лампочка из Книги рекордов, ей 124 года

19:10 2024-12-29
Пожарную станцию в США освещает лампочка из Книги рекордов, ей 124 года

Это самая старая электрическая лампочка в мире, которая способна пережить всех нас.

На пожарной станции в Ливерморе в Калифорнии светит лампочка, которой 124 года. Эта лампочка занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая долговечная в мире. Сегодня эта лампочка излучает мягкий оранжевый свет, сообщает журнал "Вокруг света".

Издание пишет, что этот «ночник» выключали лишь в крайних случаях.

Уникальная лампочка служит напоминанием о прочности первых коммерческих ламп. Она пережила уже три веб-камеры. В 2015 году Фонд пожарных Ливермора отпраздновал ее столетие после более миллиона часов работы.

По словам инженера Мартина Кикта, при текущем уровне мощности Centennial Light сможет служить ещё сто лет. Самой долговечной лампочку назвали еще в 70-х годах.

Лампочку подарили пожарной станции в 1901 году. С тех пор она несколько раз меняла местоположение, но по-прежнему остается в Ливерморе. В новостном репортаже 1972-го года утверждали, что она «зажглась» в 1902-м году, но официально считается работающей с 1901 года.

Лампочку выключали только в случае крайней необходимости. Как отмечает начальник пожарной охраны, лампочка оставалась включенной круглосуточно, обеспечивая свет для добровольцев.

В отличие от лампочки Centennial Light, современные лампы накаливания имеют короткий срок службы из-за частых включений и выключений. А лампочка Centennial изготовлена с использованием углеродной нити, которая изнашивается медленнее, а также надежно защищена в вакууме.

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