В Южной Корее произошло очередное возгорание электромобиля Kia EV9

17:12 2024-12-30
В Южной Корее произошло очередное возгорание электромобиля Kia EV9

На ликвидацию пожара понадобилось 4 часа 20 минут, причиненный ущерб превысил 60 000 долларов.

На стоянке в зоне отдыха Гури Южной Кореи загорелся электромобиль Kia EV9 загорелся, вместе с ним вспыхнул также припаркованный рядом Kia Morning.

Как сообщает Аbw.by, в операции по тушению участвовало 20 единиц спецтехники, в том числе - специально предназначенной для тушения электромобилей, а также 53 человека. На ликвидацию пожара понадобилось 4 часа 20 минут.

Причина пожара еще выясняется. Очаг, уточняет издание, находился в правом переднем колесе авто. Причиненный ущерб превысил 60 000 долларов.

К слову, в Южной Корее в 2024-м году неоднократно фиксировались самовозгорания аккумуляторов электромобилей.

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