В Минске открылись три новые станции метро

18:18 2024-12-30
В Минске открылись три новые станции метро

Станции третьей линии «Слуцкий Гостинец», «Неморшанский Сад» и «Аэродромная» столичного метрополитена сегодня встретили своих первых пассажиров.

Станции третьей линии «Слуцкий Гостинец», «Неморшанский Сад» и «Аэродромная» Минского метрополитена сегодня встретили своих первых пассажиров. Как отмечает Аbw.by, для белорусской столицы это историческое событие.

Участие в открытии новых станций метро утром принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Все вроде хорошо. Но медленно. Надо быстрее в два раза. Не надо под землю загонять дворцы. Лучше мы сделаем достойно, попроще, но больше», – заявил Лукашенко.

Он отметил, что этот дорогостоящий, но нужный вид транспорта для Минска необходимо развивать. По его словам, планируется развивать и наземное метро, которое свяжет со столицей города-спутники.

Строительство участка третьей линии (от станции «Аэродромная» до станции «Слуцкий Гостинец») протяженностью 4,08 км стартовало в августе 2017 года.

На третьей линии уже действуют 4 станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Их открыли 7 ноября 2020 года.

В первую очередь удобство новых станций оценят жители микрорайона Курасовщина и района «Минск-Мир».

Сейчас в Минске начинается проектирование четвертой линии метро. Это - кольцевая 25-километровая линия, которая будет иметь 17 станций.

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