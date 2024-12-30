В Санкт-Петербурге городские реки выходят из берегов

18:52 2024-12-30
В Санкт-Петербурге городские реки выходят из берегов

Из-за обильного дождя Нева разлилась на Васильевском острове, уровень воды в Мойке и Фонтанке также растет.

В Петербурге стал резко подниматься уровень воды в городских реках, сообщает Ура.ру со ссылкой на телеграм-канал «78.RU»

Причинами наводнения специалисты назвали дождь и порывистый ветер. Уровень воды в Мойке и Фонтанке заметно вырос, а Нева на Васильевском острове разлилась, выплеснувшись наружу.

Издание отмечает, что синоптики об ухудшении погодных условий предупреждали заранее. А утром 30 декабря в Петербурге закрыли затворы дамбы.

Также временно прекращено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
18:18

Инга Райтова

В Минске открылись три новые станции метро
В Минске открылись три новые станции метро Станции третьей линии «Слуцкий Гостинец», «Неморшанский Сад» и «Аэродромная» столичного метрополитена сегодня встретили своих первых пассажиров.
Инга Райтова
17:59

Инга Райтова

Дети, которые появятся на свет с 2025 года, станут поколением бета
Дети, которые появятся на свет с 2025 года, станут поколением бета Они вырастут глубоко интегрированными в технологии искусственного интеллекта и будут использовать его в повседневной жизни.
Инга Райтова
17:12

Инга Райтова

В Южной Корее произошло очередное возгорание электромобиля Kia EV9
В Южной Корее произошло очередное возгорание электромобиля Kia EV9 На ликвидацию пожара понадобилось 4 часа 20 минут, причиненный ущерб превысил 60 000 долларов.
Инга Райтова
16:44

Инга Райтова

На продажу выставлен Rolls-Royce Cullinan, который посвящен Москве
На продажу выставлен Rolls-Royce Cullinan, который посвящен Москве Это авто выпустили в 2021-м в честь российской столицы тиражом всего в пять экземпляров.
Инга Райтова
19:10

Инга Райтова

Пожарную станцию в США освещает лампочка из Книги рекордов, ей 124 года
Пожарную станцию в США освещает лампочка из Книги рекордов, ей 124 года Это самая старая электрическая лампочка в мире, которая способна пережить всех нас.
Инга Райтова
19:01

Инга Райтова

Ученые рассказали, когда Землю накроет красная магнитная буря
Ученые рассказали, когда Землю накроет красная магнитная буря По предварительному прогнозу, она накроет нашу планету 4 января и будет бушевать около шести часов.
Новости СМИ2