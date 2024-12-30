В Санкт-Петербурге городские реки выходят из берегов

В Петербурге стал резко подниматься уровень воды в городских реках, сообщает Ура.ру со ссылкой на телеграм-канал «78.RU»
Причинами наводнения специалисты назвали дождь и порывистый ветер. Уровень воды в Мойке и Фонтанке заметно вырос, а Нева на Васильевском острове разлилась, выплеснувшись наружу.
Издание отмечает, что синоптики об ухудшении погодных условий предупреждали заранее. А утром 30 декабря в Петербурге закрыли затворы дамбы.
Также временно прекращено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.
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