16-летняя буйная пассажирка британского лайнера пыталась выйти из салона во время полета

Пассажиры британской авиакомпании EasyJet, совершавшей рейс из Турции в Лондон, стали опасаться за свою жизнь после того, как 16-летняя девочка устроила истерику и пыталась открыть аварийную дверь, когда лайнер находился на высоте в десять тысяч метров

Подросток летела с матерью и бабушкой и пришла в бешенство, когда у сидевшей с ней рядом 10-летней девочки случился приступ кашля, сообщает Российская газета.

"Маленькая девочка пошла в туалет, и старшая девочка последовала за ней", - рассказала The Sun 39-летняя пассажирка Надин. По ее словам, у старшей постоянно происходили вспышки гнева.

Когда мама младшей девочки попыталась вмешаться, тогда 16-летняя девушка набросилась на нее и экипажу пришлось вмешаться, чтобы разнять пассажирок.

Тогда, по словам Надин, ситуация обострилась.

"Девушка стала выкрикивать в адрес членов экипажа оскорбления, а потом бросилась в заднюю часть самолета", - поведала она. Девочка пыталась открыть аварийную дверь и даже сломала ее ручку. Члены экипажа оттащили ее от двери.

"Она начала кричать в самолете, угрожала ударить ножом члена экипажа", - поделилась Надин. Затем девушка побежала по проходу и столкнулась с выходящей из туалета женщиной, в результате чего обе врезались в дверь с такой силой, что та распахнулась.

"В какой-то момент она сняла обувь и начала бросила ее в пассажиров. Все нервничали", - вспоминает Надин.

Члены экипажа в конце концов смогли успокоить девочку и вернуть ее на место, однако пилоты решили, что им из соображений безопасности необходимо приземлиться.

Рейс приземлился в итальянском Бари, 16-летнюю девочку увела полиция, а остальные пассажиры были вынуждены провести ночь в отеле.