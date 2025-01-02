В Коми обнаружили уникальный минерал, которому почти 500 миллионов лет

14:50 2025-01-02
В Коми обнаружили уникальный минерал, которому почти 500 миллионов лет

Необычные свойства минерала, который получил название дмитрийварламовит, открывают в изучении земной коры новые перспективы.

Новый минерал обнаружили ученые из Института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, сообщает ecopravda.ru.

Он получил название дмитрийварламовит - в честь Дмитрия Варламова, проводившего ключевые исследования структуры данного минерала.

Международные эксперты подтвердили это открытие, его подробное описание опубликовал журнал Mineralogical Magazine.

Минерал обнаружен в коллекции образцов, которые были собраны на Тиманском кряже в 70-х годах прошлого века.

Исследования на современном оборудовании показали: считавшиеся ранее однородными зерна на самом деле имеют сложное строение. Ученые изучили их структуру и подтвердили уникальность новой минеральной фазы.

Дмитрийварламовит имеет черный цвет, металлический блеск и форму зерен в диаметре до 0,5 миллиметра.

Возраст находки - не менее чем в 490 миллионов лет. Уникальные свойства минерала открывают в изучении земной коры новые перспективы.

Исследования дмитрийварламовита также могут привести к созданию искусственных материалов с необычными характеристиками, которые найдут свое применение в промышленности и науке.

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