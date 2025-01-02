В Марокко впервые за последние полвека выпал снег

15:56 2025-01-02
В Марокко впервые за последние полвека выпал снег

Многие местные жители отправились в горный курорт Укаймден, что в часе езды от Марракеша, чтобы покататься на лыжах, санках и сноубордах.

Впервые за последние 50 лет в Марокко выпал снег, сообщает Газета.ру.

Национальный метеорологический центр страны объяснил это необычное природное явление значительным притоком холодного воздуха из Северной Европы.

Большие снегопады накрыли ряд провинций страны на юге и юго-востоке - Азилаль, Бени-Меллаль, Мидельт, Тарудант, Тингир, Ифране, Варзазат и Аль-Хавз. В некоторых районах высота снежного покрова достигла 35-40 сантиметров.

В горных районах температура воздуха местами опустилась до -5 ℃.

По данным издания, многие местные марокканцы отправились в горный курорт Укаймден, что в часе езды от Марракеша, чтобы покататься на лыжах, санках и сноубордах.

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