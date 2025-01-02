Ученые назвали срок, когда на Земле погибнет все живое и она превратится в пустыню

Дату смерти всего живого на Земле назвали ученые из Чикаго. Согласно новым данным, человечество к серьезным изменениям на планете может прийти уже через миллиард лет, сообщает potokmedia.ru.

На ослабление жизненной силы всего живого на планете Земля повлияет увеличение яркости Солнца. Данный процесс будет вызван старением звезды, и он приведет к необратимым последствиям.

«Уровень яркости Солнца увеличился почти на треть. Этот процесс продолжится, и в итоге произойдёт понижение уровня углекислого газа в атмосфере. Пострадают растения, жизнь которых зависит от фотосинтеза. А если умрут растения, запустится цепочка вымирания всех других живых организмов, которые зависят от кислорода», - спрогнозировала группа исследователей под руководством Р. Дж. Грэма из Чикагского университета.

Ученые предупреждают: нашу планету может накрыть «влажный парниковый эффект». Это вызовет ускоренный темп нагревания планеты и создаст проблему для существования всего живого.