В аэропортах Германии вышли из строя компьютерные системы немецкой полиции

Во всех аэропортах Германии перестали работать компьютерные системы, в которых работают сотрудники федеральной полиции, сообщает МК со ссылкой на газету Bild.
Сбой затронул системы, используемые полицейскими для контроля людей, которые въезжают в Германию.
Сотрудник федеральной полиции рассказал, что его "коллеги вынуждены делать вручную то, что раньше делала система. Пока справляемся".
Немецкая телерадиокомпания WDR рассказала о длинных очередях в аэропорту Дюссельдорфа. Пассажиры авиарейсов в очередях около двух часов.
Пока граждане других стран, которые не входят в Шенгенскую зону, из-за сбоя не могут пройти контроль и попасть в Германию.
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