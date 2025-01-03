В аэропортах Германии вышли из строя компьютерные системы немецкой полиции

18:55 2025-01-03
В аэропортах Германии вышли из строя компьютерные системы немецкой полиции

Сбой затронул системы, используемые полицейскими для контроля людей, которые въезжают в ФРГ.

Во всех аэропортах Германии перестали работать компьютерные системы, в которых работают сотрудники федеральной полиции, сообщает МК со ссылкой на газету Bild.

Сбой затронул системы, используемые полицейскими для контроля людей, которые въезжают в Германию.

Сотрудник федеральной полиции рассказал, что его "коллеги вынуждены делать вручную то, что раньше делала система. Пока справляемся".

Немецкая телерадиокомпания WDR рассказала о длинных очередях в аэропорту Дюссельдорфа. Пассажиры авиарейсов в очередях около двух часов.

Пока граждане других стран, которые не входят в Шенгенскую зону, из-за сбоя не могут пройти контроль и попасть в Германию.

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