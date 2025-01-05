Ученые назвали страны, которым не грозит ядерная война и ее последствия

13:29 2025-01-05
Ученые назвали страны, которым не грозит ядерная война и ее последствия

В этом отношении безопасно в Австралии, Аргентине, Новой Зеландии, Исландии и Уругвае.

В ходе недавнего исследования ученые определили страны, жители которых с наибольшей вероятностью смогут выжить после ядерной войны, сообщает miranews.ru.

Первая в этом списке - Аргентина. Ее преимущества в том, что она расположена далеко ядерных держав. Помочь выжить в таком катаклизме позволит также развитое сельское хозяйство и способность обеспечивать продовольствием свое население. У страны - нейтральная внешняя политика и минимальное военное значение.

Австралия также занимает лидирующие позиции в данном списке - благодаря обширной территории, развитой инфраструктуре и большому продовольственному потенциалу. Страна может самостоятельно прокормить десятки миллионов дополнительного населения.

В безопасности, по мнению ученых, - жители Новой Зеландии. Опять же - из-за удаленности от потенциальных целей ядерного удара, небольшой численности населения и отсутствия военной инфраструктуры. 

Исландия также выделяется благодаря своей изоляции в Северной Атлантике, отсутствию на ее территории военных объектов и наличию геотермальной энергии. Удаленное расположение делает практически невозможным достижение Исландии ядерными ракетами без предварительного обнаружения.

Уругвай, так же, как и Аргентина, находится далеко от ядерных держав и имеет минимальное военное значение. Ее географическая изоляция от основных зон конфликтов обеспечивает стране дополнительную безопасность.

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