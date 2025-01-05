В Великобритании археологи обнаружили две сотни отлично сохранившихся отпечатков лап динозавров

Пять отлично сохранившихся цепочек следов динозавров, обитавших на территории современной Великобритании в юрском периоде, обнаружили исследователи из Оксфордского и Бирмингемского университетов.

Как сообщает журнал "Вокруг света", это может расширить представления палеонтологов о том, как древние ящеры жили и передвигались.

Первым на отпечатки лап наткнулся работник известнякового карьера, расположенного возле деревни Ардли. Гэри Джонсон занимался очисткой дна от глины, когда заметил странные углубления в обнажившейся породе.

На место вскоре прибыли ученые, а в июне 2024-го года в Ардли состоялись масштабные раскопки, в которых приняли участие больше сотни палеонтологов, сотрудников карьера и волонтеров.

Исследователям удалось обнаружить 5 четких цепочек следов динозавров, самая длинная из них превышала 150 метров. Четыре «тропинки» на дне древней илистой лагуны примерно 166 миллионов лет назад протоптали травоядные длинношеие завроподы.

Ученые считают, что это были представители рода цетиозавров, обитавшие здесь в середине юрского периода. Его взрослые особи могли достигать 18 метров в длину.

Пятая цепочка следов принадлежит мегалозавру - крупному хищному ящеру юрского периода, который мог вырастать до 9 метров. Примечательно, что в одном месте отпечатки его трехпалых лап пересекают цепочку следов цетиозавра.

Всего участникам экспедиции удалось найти около 200 отпечатков лап динозавров. Все они тщательно задокументированы: ученые сделали тысячи снимков и множество слепков, составили трехмерные модели обследованного участка карьера с помощью аэросъемки с дрона.

Исследователи уверены, что собранные материалы имеют высокую научную ценность.