Компания Porsche решила не отказываться от бензиновых двигателей

Несмотря на изначальный успех электромобиля Taycan, Porsche пересмотрела стратегию своего развития в направлении электрификации.

Компания в связи с падением популярности электромобилей решила сохранить в модельном ряду автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Тем самым отдав предпочтение запросам своих покупателей, сообщает speedme.ru

Ранее Porsche планировала перевести к 2030 году на электрическую тягу 80 процентов своего модельного ряда. Но уже в 2024 году отказалась от такой цели.

За первые девять месяцев этого года продажи Taycan сократились вдвое, достигнув отметки в 14 тысяч машин. А продажи автомобилей с ДВС, в частности моделей 718 Cayman и 718 Boxster, возросли на 10 процентов.

Компания объявила о намерении сохранить в производственной программе свои флагманы - модели Cayenne и Panamera с бензиновыми двигателями до 2030-х годов.

Porsche настроена на создание и внедрение синтетического топлива (то есть, e-топлива), которое может стать экологически чистой альтернативой традиционному.

Такая новаторская технология даст возможность использовать существующую инфраструктуру для автомобилей с ДВС, одновременно уменьшая загрязнение атмосферы.