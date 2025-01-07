В Таиланде на продажу выставили поддельную Ferrari, в основе которой Toyota Celica

Реплику Ferrari выставили на продажу в Таиланде, в которой нет ничего итальянского. В основе авто лежит японское купе Toyota Celica, сообщает daily-motor.ru.

Копия продается на популярном в стране соцсетевом маркетплейсе, пишет издание.

"На первый взгляд она выглядит почти так, как Ferrari F12 Berlinetta. Но, если приглядеться, можно сразу обнаружить подвох", - отмечается в публикации.

Хотя передняя часть кузова реплики с нестандартными фарами, вентилируемым капотом и мощными крыльями похожа на настоящую F12 Berlinetta, однако даже здесь есть несколько промахов.

Значок Ferrari находится слишком высоко, а воздухозаборники бампера не совпадают по размерам с оригиналом.

Боковой профиль копии вообще из-за небольших зеркал и отсутствия плавных линий не соответствует оригинальному гран-туризмо.