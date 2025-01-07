В Таиланде на продажу выставили поддельную Ferrari, в основе которой Toyota Celica

Реплику Ferrari выставили на продажу в Таиланде, в которой нет ничего итальянского. В основе авто лежит японское купе Toyota Celica, сообщает daily-motor.ru.
Копия продается на популярном в стране соцсетевом маркетплейсе, пишет издание.
"На первый взгляд она выглядит почти так, как Ferrari F12 Berlinetta. Но, если приглядеться, можно сразу обнаружить подвох", - отмечается в публикации.
Хотя передняя часть кузова реплики с нестандартными фарами, вентилируемым капотом и мощными крыльями похожа на настоящую F12 Berlinetta, однако даже здесь есть несколько промахов.
Значок Ferrari находится слишком высоко, а воздухозаборники бампера не совпадают по размерам с оригиналом.
Боковой профиль копии вообще из-за небольших зеркал и отсутствия плавных линий не соответствует оригинальному гран-туризмо.
Еще хуже все выглядит сзади и внутри, где авторы проекта придумали собственное оформление кормы и салона.
Что касается технической стороны, то поддельную Ferrari приводит в движение 2,2-литровый 4-цилиндровый мотор Toyota Celica.
Продавец рассчитывает продать свой уникальный автомобиль за 6 тысяч 800 долларов.
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