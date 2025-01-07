Ученые установили, что COVID-19 и спустя 4 года после перенесенной болезни влияет на мозг

09:53 2025-01-07
Ученые установили, что COVID-19 и спустя 4 года после перенесенной болезни влияет на мозг

Шиповидный белок коронавируса может «окопаться» в мозговых оболочках и костном мозге, что чревато неврологическими осложнениями.

Международная группа ученых Мюнхенского университета имени Гельмгольца открыла новые аспекты влияния вируса на человеческий организм, пишет karl-marks.ru.

Используя революционную технологию визуализации на основе искусственного интеллекта, исследователи создали детальную трехмерную карту распространения вирусного белка в тканях мозга.

Этот инновационный метод позволил отследить перемещение и накопление спайкового белка SARS-CoV-2 в разных структурах центральной нервной системы.

Была выявлена тревожная закономерность: шиповидный белок коронавируса может «окопаться» в мозговых оболочках и костном мозге на срок до четырех лет после инфицирования.

Высокая концентрация рецепторов ACE2 в этих областях создает благоприятные условия для долгого сохранения вирусного компонента.

«Накопление спайкового белка на границах мозга может стать причиной неврологических осложнений, в том числе - синдромом длительного COVID и различными нейродегенеративными патологиями», — пояснил руководитель исследования доктор Чжоуи Ронг.

По расчетам экспертов, постоянное присутствие в мозге вирусного белка ускоряет старение мозга на пять-десять лет.

Эти данные открывают новые перспективы в отработке методов профилактики и лечения неврологических последствий COVID-19, а также говорят о необходимости дальнейших исследований в данном направлении.

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