Из-за мощных ливней затопило Мекку и другие священные города Саудовской Аравии

Мощный шторм принес наводнение в Саудовскую Аравию, оно накрыло Мекку и Медину, сообщает РИА Новости.

Из-за непогоды здесь массово задерживаются авиарейсы, а в соцсетях появились фото и видео, где улицы городов затоплены и превратились в реки.

Автомобили почти полностью погружены в воду, мощные потоки воды смывают их с трассы, а жители ищут убежища в безопасных местах. Официальных сообщений о жертвах нет.

Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии объявил красный уровень опасности, который считается высшим уровнем метеорологического предупреждения из-за плохих погодных условий и проливных дождей.

Он объявлен в том числе и для портового города Джидды.