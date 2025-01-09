Во все автомобили Tesla внедрят искусственный интеллект Grok

18:57 2025-01-09
Во все автомобили Tesla внедрят искусственный интеллект Grok

Это подтвердил Илон Маск, Grok может стать доступным в электрокарах уже в этом году.

Илон Маск подтвердил, что на всех электромобилях Tesla будет доступен голосовой помощник на базе ИИ. Дата внедрения функции не названа. Но, как отмечает Аbw.by, Grok может стать доступным в электрокарах уже в этом году.

"Что даст ИИ для машин Tesla? Grok может в реальном времени получать доступ к информации и адаптировать ответы на основе последних новостей и обсуждений на платформе X. Это делает его уникальным в плане реагирования на срочные новости и развивающиеся события", - говорится в сообщении.

Grok может интеллектуально обрабатывать команды в авто, задавать пункты назначения - скажем, к менее загруженному ресторану либо ближайшей станции зарядки.

К слову, Tesla будет не первым автомобильным брендом, который интегрировал искусственный интеллект. Например, компания Volkswagen уже сделала это.

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