Во все автомобили Tesla внедрят искусственный интеллект Grok

Илон Маск подтвердил, что на всех электромобилях Tesla будет доступен голосовой помощник на базе ИИ. Дата внедрения функции не названа. Но, как отмечает Аbw.by, Grok может стать доступным в электрокарах уже в этом году.

"Что даст ИИ для машин Tesla? Grok может в реальном времени получать доступ к информации и адаптировать ответы на основе последних новостей и обсуждений на платформе X. Это делает его уникальным в плане реагирования на срочные новости и развивающиеся события", - говорится в сообщении.

Grok может интеллектуально обрабатывать команды в авто, задавать пункты назначения - скажем, к менее загруженному ресторану либо ближайшей станции зарядки.

К слову, Tesla будет не первым автомобильным брендом, который интегрировал искусственный интеллект. Например, компания Volkswagen уже сделала это.