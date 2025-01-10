Ученые назвали категории людей, особенно уязвимых перед метапневмовирусом

10:40 2025-01-10
Ученые назвали категории людей, особенно уязвимых перед метапневмовирусом

В зоне риска находятся дети до года и пожилые люди, которые страдают хроническими заболеваниями.

Наибольшую угрозу метапневмовирус представляет для двух категорий людей, пишет Российская газета.

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев рассказал СМИ, что у детей до года метапневмовирус может протекать с пневмонией. Также в зоне риска находятся пожилые люди, которые страдают хроническими заболеваниями.

Эксперт при этом добавил, что специфического лечения от этого вируса нет. Потому используется симптоматическое лечение.

Зверев отметил, что метапневмовирус всегда был, есть и будет. По разным оценкам, среди всех ОРВИ он составляет до одного процента.

Классические симптомы этого вируса - повышение температуры тела и затрудненное дыхание. Также возможны кашель и насморк.

Передается вирус воздушно-капельным путем, реже - бытовым способом.

Специалисты настоятельно рекомендуют при выявлении симптомов не заниматься самолечением. Нужно обратиться к врачам для оценки состояния организма и назначения лечения.

Для профилактики рекомендуется регулярно мыть руки, проводить дезинфекцию поверхностей и уборку помещений. 

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