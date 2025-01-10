В Минске прошла презентация нового китайского автобренда DFSK

Журналистам и блогерам в Минске показали шоурум с новыми моделями DSFK. Как сообщает Аbw.by, официальными продажами и обслуживанием этих авто займется компания GSMotors.

За необычной аббревиатурой скрывается слияние двух известных китайских брендов - Dongfeng и Sokon Group (его позже переименовали в Seres, пишет издание.

Уточняется, что DSFK отправляет на экспорт более 500 000 автомобилей в год, а линейка моделей состоит из коммерческой техники и легковых моделей в электро- и гибридном исполнении.

Отдельно уточняется, что DFSK «является одним из первых китайских автобрендов, получивших сертификацию ЕС», а его продукция поставляется в Германию, Испанию и другие страны.

Пока в Беларусь привезли три модели. Это - два кроссовера (электрический E3 и гибридный E5) и электрофургон EC75.

Запас хода в компактном кроссовере E3 рассчитан на 405 километров, он оснащен редкой для этого класса батареей LI-NMC (литий, никель, марганец и кобальт) емкостью 53,61 кВт·ч.

Из «теплых» опций в авто - подогрев сидений. Есть панорамная крыша, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка и автопарковщик. Отдельно подчеркивается, что меню электромобиля русифицировано. Цены на Е3 стартуют от 22 000 долларов в эквиваленте.

Е5 – модель покрупнее, это гибрид с заявленным запасом хода до 1150 километров (по циклу WLTC). Бензиновый мотор объемом 1,5 литра на 102 л.с. используется в качестве генератора для батареи Li-NMC (емкость – 17,52 кВт·ч).

Салон - семиместный, в оснащении имеются электронные помощники, а мультимедиа работает под ОС Harmony от Huawei. Прайс на Е5 – от 23 500 долларов в эквиваленте.

Самая дорогая модель в белорусской линейке DSFK - электрический фургон EC75. На него цены стартуют от 33 000 долларов в эквиваленте. Машина немаленькая 5130 х 1860 х 2020 мм), объем грузового отсека - 7 «кубов», грузоподъемность – до 1200 кг. Сдвижная боковая дверь при этом есть на обоих бортах электромобиля.

Электромотор развивает 230 Н·м момента. Представители дилера сообщают, что фургон при полной загрузке может проехать до 310 километров (по циклу CLTC). Емкость батареи - 50,38 кВт·ч, есть поддержка и быстрой, и медленной зарядки.

На кроссоверы Е3 и Е5 дается четыре года гарантии, на фургон EC75 – шесть лет. GSMotors уверяет также, что у них есть свой склад запчастей и сервис для обслуживания моделей DFSK.