Житель Нижнего Новгорода в новогодье выпил 6,5 литра водки и скончался

13:18 2025-01-10
Житель Нижнего Новгорода в новогодье выпил 6,5 литра водки и скончался

В больнице 40-летнему пациенту поставили предварительный диагноз «отравление суррогатным алкоголем», но спасти его не удалось.

Житель Нижнего Новгорода выпил за три дня новогодних праздников 6,5 литра водки и умер. Об этом сообщает МК со ссылкой на издание NewsNN и источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, в определенный момент 40-летнему мужчине стало плохо, и ему вызвали скорую помощь.

NewsNN пишет, что в медицинском учреждении пациенту поставили предварительный диагноз «отравление суррогатным алкоголем», а через несколько часов врачи констатировали смерть пациента.

Позже подруга погибшего сообщила, что нижегородец за последние три дня до своей гибели употребил 6,5 литра водки.

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