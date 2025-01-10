Житель Нижнего Новгорода в новогодье выпил 6,5 литра водки и скончался

Житель Нижнего Новгорода выпил за три дня новогодних праздников 6,5 литра водки и умер. Об этом сообщает МК со ссылкой на издание NewsNN и источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, в определенный момент 40-летнему мужчине стало плохо, и ему вызвали скорую помощь.

NewsNN пишет, что в медицинском учреждении пациенту поставили предварительный диагноз «отравление суррогатным алкоголем», а через несколько часов врачи констатировали смерть пациента.

Позже подруга погибшего сообщила, что нижегородец за последние три дня до своей гибели употребил 6,5 литра водки.