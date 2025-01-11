В США презентовали роботов «для товарищества и близости»

10:49 2025-01-11
В США презентовали роботов «для товарищества и близости»

Представители компании-производителя считают, что роботы с ИИ составят компанию одиноким людям дома и во время путешествий.

Человекоподобные роботы с искусственным интеллектом, которые созданы для борьбы с эпидемией одиночества, презентовали в Лас-Вегасе, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на The New York Post.

Компания-производитель роботов заявила, что их цель - сделать роботов «неотличимыми от людей». Одного из роботов на выставке назвали «Мелодия», он обладает мимикой и запоминает того, кто с ним общался.

«Мелодия создана для того, чтобы было с кем путешествовать и которых можно модифицировать для разных форм личного взаимодействия», - пояснил глава компании-производителя Realbotix Эндрю Кигель.

Он подчеркнул, что «у Мелодии нет функций секс-куклы».

«Эти роботы предназначены для взаимодействия, развлечения, построения человеческих связей, - заявил Кигель. - Но роботы компании могут запускать и любые, более пикантные программы, участвовать в разговорах для взрослых»

По словам одного из роботов по имени Ария, они созданы для «товарищества и близости», Когда Арию спросили, хочет ли она встретиться с другими роботами, та ответила, что робот Optimus от Tesla очень «увлекателен» и «было бы здорово исследовать мир робототехники вместе с ним».

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