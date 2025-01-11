В Сочи произошло сразу несколько землетрясений

11 января утром Сочи в течение нескольких часов произошло сразу несколько небольших землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмологической станции города Елену Карпович.
Специалист рассказала, что «на протяжении последних нескольких часов прошел рой землетрясений, самое сильное было в 04:47 по московскому времени. Магнитуда 3,5, но по ощутимости это будет как 2–3 балла».
Очаг подземных толчков зафиксирован в горах - в сторону Лазаревского района.
По словам эксперта, подземные толчки происходили из-за роста молодых гор.
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