Российская «Буханка» произвела фурор в Европе

11:25 2025-01-11
Российская «Буханка» произвела фурор в Европе

В какой-то момент на продукцию УАЗа в Европе даже была очередь, и с момента заказа до получения машины проходил почти год.

Российская «Буханка» неожиданно получила большой успех в Европе. Официальный дилер УАЗ в Германии объяснил их тем, что Евросоюз в развитии автопрома слишком забежал вперед и современные автомобили лишились изюминки.

Как уточняет Мотор.ру со ссылкой на портал Drom.ru, основатель компании Made in Russia по продажам российских машин в ФРГ Дмитрий Шваб отметил, что в какой-то момент на продукцию УАЗа в Европе даже была очередь: с момента заказа до получения машины проходил почти год.

Дмитрий Шваб уверен, что «Буханка» даже в России - недооцененный автомобиль даже в России. Минивэн по размерности превосходит Volkswagen Multivan - советский однообъёмник внутри шире.

Преимущество УАЗа в том, что в нём можно спать поперек. В конце концов, считает специалист, «Буханка» просто очень харизматичная и напоминает VW T1.

Ульяновский автомобиль прост, а у немцев есть потребность покопаться в технике. А в современных машинах особо не поковыряешься. УАЗ также можно самостоятельно дорабатывать, превратить в автодом. 

"Что касается устаревшей конструкции «Буханки», то для соответствия европейским нормам автомобиль сертифицировали по категории N1 - как грузовик. 

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