Анджелина Джоли поселила в своем доме пострадавших от пожара в Лос-Анджелесе

17:08 2025-01-12
Анджелина Джоли поселила в своем доме пострадавших от пожара в Лос-Анджелесе

49-летняя звезда Голливуда переживает из-за пожаров и делает всё, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

Звезда Голливуда Анджелина Джоли оказала помощь людям, пострадавшим от пожара в Калифорнии. В свой дом звезда впустила тех, кто остался без крыши над головой или пострадали из-за пожара.

Как сообщает People, 49-летняя актриса очень переживает из-за пожаров и делает всё, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

«Энджи сочувствует всем, кто потерял дома или пострадал от пожаров. И делает всё возможное, чтобы помочь, в том числе открывает свой дом для друзей, вынужденных эвакуироваться», - рассказал информированный источник.

Пожар в Лос-Анджелесе начался 7-го января. Жители элитного района Пасифик-Палисейдс были эвакуированы.

Сегодня огонь распространился уже на 10 тысяч гектаров. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Количество погибших в огне возросло до 16 человек. Сотни тысяч человек эвакуированы, уничтожены десятки тысяч строений. 

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