Китайский BYD покоряет рынок Южной Кореи

Китайская компания BYD вступила на рынок Южной Кореи с целью реализовать здесь в нынешнем году 10 тысяч автомобилей.

В планах - создание 15 торговых точек, которые пропишутся в крупных городах страны, в том числе - Сеуле и Пусане. В качестве стартовых моделей BYD представляет на южнокорейском рынке электромобили Atto 3, Seal и Dolphin, пишет quto.ru.

В начале 2023-го года BYD уже заявила о себе на японском рынке и, по данным на первую половину 2024-го года, доля компании в сегменте электромобилей в этой стране достигла 2,7 процента. Китайский производитель считает это положительным результатом.

По мнению корейских экспертов, рынок электротранспорта в стране быстро меняется. Согласно проведенному исследованию, 42,7 процента опрошенных выразили заинтересованность в приобретении электромобиля. Правда, не уточняя при этом конкретного бренда.