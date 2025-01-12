Российских туристов шокировали на пляжах на Бали метровые горы мусора

На пляжах популярного курорта Бали выросли горы пластикового мусора толщиной около 1 метра. Как сообщает osnmedia.ru, отходы принесли волны после сезонных ливней и ветров.

Некоторые из россиян, приехавшие отдыхать, как туристы, на время стали волонтерами и взялись за уборку. Только за одну неделю было собрано 25 тонн мусора.

Российская туристка-волонтер Татьяна Комелова призналась, что после увиденного на пляжах Бали она решила кардинально сократить использование пластика в повседневной жизни. Она заявила, что ранее не представляла, настолько серьезна проблема, пока не оказалась на загрязненном пляже.

К слову, Индонезия входит список мировых лидеров по загрязнению океанов отходами из пластика. Реки выносят его из городов, а потом течение разносит мусор по туристическим пляжам, шокируя отдыхающих.