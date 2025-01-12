ИИ через пять лет создаст 78 миллионов рабочих мест

К 2030 году искусственный интеллект сумеет создать по всему миру 170 миллионов новых рабочих мест. При этом 92 миллиона будут ликвидированы.

Эти данные прозвучали в докладе Всемирного экономического форума. По прогнозам, «чистый» прирост составит 78 миллионов рабочих мест.

40 процентов компаний, несмотря на это, планируют в связи с автоматизацией ИИ сокращение штата.

Как подчеркивается в отчете, все больше внимания компании уделяют навыкам работы с ИИ. Две трети работодателей намерены нанимать специалистов с опытом работы с ИИ. Компании намерены также переобучить своих работников для «сотрудничества» с системами ИИ.

Но ожидается, что ряд категорий рабочих мест сократятся. В этом списке - сотрудники почтовой службы, секретари руководителей, сотрудники по начислению заработной платы.

Генеративный искусственный интеллект может также повлиять на такие профессии, как графический дизайнер и юридический секретарь.