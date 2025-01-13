Aptera презентовала новый электромобиль, который может заряжаться от солнца

Компания Aptera Motors на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе презентовала электромобиль на солнечных батареях.

Как сообщает Аbw.by, транспортное средство уже готово к производству.

По словам представителей компании Aptera, запас хода автомобиля при полной зарядке, занимающей около часа, составляет 640 км.

Пробег при использовании солнечной энергии можно увеличить на 64 километра в день.

Авто оснащено четырьмя солнечными панелями, которые расположены на капоте, панели приборов, крыше и люке машины.