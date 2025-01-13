Житель Петербурга застал в квартире матери неизвестную пару, которая откусила ему ухо

Странная история приключилась с 29-летним жителем Санкт-Петербурга. Как сообщает МК, мужчина решил навестить свою мать во Всеволжском района, но вместо нее застал в квартире неизвестных парня и девушку, занимавшихся любовью на кровати.

Возмущенный петербуржец пытался их выгнать, но пара наотрез отказалась покидать жилище.

После перепалки парень вдруг набросился на сына хозяйки квартиры, несколько раз ударил его и откусил ухо.

После этого агрессор с девушкой убежали.

Пострадавший обратился в больницу и в полицию. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.