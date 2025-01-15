В Беларуси активизировались мошенники, действующие в соцсетях от имени таможни

Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил об аферистах, которые от имени ведомства продают «конфискат с таможни».

Как сообщает Аbw.by, для этих целей мошенники создали в Instagram фейковый аккаунт, который имеет адрес, подобный на официальный аккаунт таможенных органов.

Там выставляют на «продажу» бытовую технику «по самой низкой стоимости на рынке».

Одна из подписчиц рассказала, что вела переписку с мошенниками. «Человек подтверждал о наличии товара и то, что можно приехать и купить лично. Но, по факту, когда приехали по названному адресу и я начала уточнять, где именно они находятся, меня заблокировали», – поведала она.

При этом аферисты направляют людей за «товаром» в Мокраны в Брестской области. Разумеется, никакого самовывоза там нет.

ГТК Беларуси ранее сообщал о случаях, когда мошенники от его имени обманывали покупателей автомобилей. Некоторые даже успели перевести им деньги.