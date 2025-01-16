Европу и Северную Америку в 2025 году ждет массовое закрытие автозаводов

В Европе и Северной Америке предприятия автомобильной отрасли столкнутся с закрытиями в ближайшие годы, передает агентство Reuters со ссылкой на исследование Gartner.

Аналитики считают, что такие меры обусловлены быстрым переходом к электромобилям, а также снижением спроса на автомобили с ДВС и растущей конкуренцией на рынке.

Основные факторы, приводящие к закрытию заводов, - снижение продаж автомобилей с ДВС, избыточные мощности и конкуренция со стороны Азии.

В Европе закрытие заводов ожидается в основном в странах, где исторически сосредоточено большое количество предприятий - Германии, Франции и Италии. В Северной Америке больше всего пострадают США и Канада.

Закрытие заводов вызовет значительную потерю рабочих мест. Но аналитики отмечают, что, в свою очередь, развитие электромобилей создаст новые рабочие места в сфере производства аккумуляторов, зарядной инфраструктуры и сопутствующих технологий.