В Милане обнаружены подземные ходы, о которых писал еще Леонардо да Винчи

20:01 2025-01-16
В Милане обнаружены подземные ходы, о которых писал еще Леонардо да Винчи

Замок Сфорца, под которыми расположены тоннели, был построен в XV веке и является объектом интереса ученых и историков.

Исследователи Миланского политехнического университета обнаружили подземные ходы в замке Сфорца в Милане с помощью георадаров и лазерных сканеров. О возможном существовании таких ходов писал в своих работах еще Леонардо да Винчи,уточняется на сайте университета.

Замок Сфорца был построен в XV веке и является объектом интереса ученых и историков. Он в разные годы служил резиденцией, крепостью и центром власти Милана.

Замок окутан множеством тайн, при этом часть из них находят подтверждение. В частности, одна из легенд гласила, что под замком имеется много тайных ходов, которые описывал Леонардо да Винчи. С помощью современных технологий ученые смогли подтвердить существование этих тоннелей.

В ходе исследования они использовали такие передовые технологии, как георадары и лазерные сканеры. Приборы позволили обнаружить пустоты и подземные ходы на глубине нескольких десятков сантиметров.

Профессор Франко Гуццетти рассказал, что цель проекта - создание «цифрового двойника» замка. Модель позволит изучить скрытые элементы замка, которые раньше были недоступны для исследования.

Специалисты считают, что часть найденных ходов использовалась в военных целях. А один из туннелей мог быть связан с церковью, где герцог Милана Людовико Сфорца оплакивал свою супругу Беатриче д'Эсте. 

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