Учительница в США родила от 13-летнего ученика, ей грозит 20 лет тюрьмы

Учительницу арестовали в США после многолетней связи с учеником, который стал отцом ее ребенка, пишет Газета.ру со ссылкой на Independent.

Учительница начальной школы штата Нью-Джерси 34-летняя Лора Карон, по данным полиции, способствовала возникновению сексуальных отношений со школьником, когда тот учился еще в пятом классе вместе со своим братом.

Педагог в 2016 году подружилась с семьей жертвы, и родители разрешили детям оставаться у нее каждую неделю. В 2019-м году, когда пострадавшему было 13 лет, он стал жить с 28-летней Карон на постоянной основе.

Педагог забеременела от подростка именно в это время, считают власти. Предполагается, что мальчик подвергался сексуальному насилию с 11 до 15 лет.

Отец жертвы в декабре 2024 года написал в соцсетях пост, что его сын и пятилетний ребенок Карон имеют жуткое сходство. Как оказалось, братья и сестры мальчика знали о регулярном насилии, происходившем в доме учительницы.

Карон задержали, ей предъявлен ряд обвинений в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка. Лишь по одному из пунктов женщине грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.