АвтоВАЗ хочет запустить новый бренд и много новинок

20:27 2025-01-16
АвтоВАЗ хочет запустить новый бренд и много новинок

Речь идет как о новых моделях, так и о модификации существующих на автогиганте.

Новый бренд, под которым будут выпускать коммерческие автомобили, планирует запустить АвтоВАЗ.

Российский автопроизводитель, кроме того, запланировал на 2025-й год пятнадцать премьер. Это будут как новые модели, так и модификации существующих, сообщает газета "Известия".

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в интервью Авторадио рассказал, что коммерческих автомобилей у АвтоВАЗа немного.

"Это - только фургончики и пикапы на базе Granta и Niva, и плюс Largus. Если под этим брендом выпускать, например, методом крупноузловой сборки и другие машины - скажем, для начала из китайских машинокомплектов - это было бы уже очень интересно", - считает эксперт.

По его словам, такой бренд будет успешен, если расширить линейку под запросы рынка. 

По словам Кадакова, полноценный запуск нового бренда в представленных моделях может состояться не ранее, чем через полтора года. Для налаживания производства новых машин потребуется в разы больше времени.

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