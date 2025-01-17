В Минске открыли новый салон BELGEE

18:06 2025-01-17
В Минске открыли новый салон BELGEE

В шоуруме «БЕЛДЖИ Центр МКАД» представлен весь модельный ряд компании: доступный народный седан BELGEE S50, а также популярные кроссоверы X50 и X70.

Одним автоцентром отечественной марки BELGEE стало больше. Торжественное открытие нового современного салона «БЕЛДЖИ Центр МКАД» состоялось на Хмаринской, 8.

Новый автоцентр спроектирован с учетом стандартов белорусского бренда. К услугам клиентов – просторный светлый шоурум, комфортная зона сервисного обслуживания, оснащенная необходимым оборудованием, а также удобная зона ожидания и отдыха.

Здесь обещают премиальный уровень всех процессов: обслуживания клиентов, услуг и сервиса.

В новом автосалоне создан склад оригинальных ходовых запчастей и расходных материалов. Это позволит устранить выявленные в процессе технического обслуживания недостатки без повторного посещения сервиса.

В шоуруме «БЕЛДЖИ Центр МКАД» представлен весь модельный ряд BELGEE: доступный народный седан BELGEE S50, а также популярные кроссоверы X50 и X70, которые остаются хитами продаж в Беларуси. Каждая модель доступна для тест-драйва, сообщает Аbw.by.

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