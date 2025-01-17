В США 5,5 млн долларов продан особняк из фильма «Один дома»

19:35 2025-01-17
В США 5,5 млн долларов продан особняк из фильма «Один дома»

Ранее сообщалось, что дом своего героя Кевина в пригороде Чикаго хотел купить сыгравший его Маколей Калкин.

Особняк из фильма "Один дома" в пригороде Чикаго продали за 5,5 миллиона долларов, сообщает profile.ru со ссылкой на портал TMZ.

Впервые здание выставили на продажу в мае 2024-го года. Тогда за него просили 5,25 миллиона долларов. Предыдущие собственники купили этот дом в 2012-м году за 1,585 миллиона долларов и сделали там ремонт, сохранив при этом фасад.

В особняке пять спален, шесть ванных, кинотеатр, а также - крытая спортивная площадка.

В публикации уточняется, что в кинофильме "Один дома" запечатлен лишь внешний фасад особняка, а для съемок внутри дома в заброшенной школе неподалеку построили двухэтажную съемочную площадку. Это сделали потому, что интерьер особняка был тесен для съемочной группы.

Ранее сообщалось, что Маколей Калкин хотел купить дом своего героя Кевина из фильма "Один дома".

"Я собирался его купить - просто ради смеха", – признался артист. И добавил, что планировал превратить жилье в развлекательный центр, но покупка не состоялась.

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