Фотограф и его модель провели фотосессию на рекордной глубине в 50 метров

19:51 2025-01-17
Фотограф и его модель провели фотосессию на рекордной глубине в 50 метров

Съемка состоялась во Флориде на месте крушения судна Hydro Atlantic, что добавило кадрам уникальности и атмосферности.

Фотограф Cтивен Хайнинг и модель Сиара Антоски из Канады установили рекорд Гиннеса, проведя фотосессию в воде на глубине 50 метров у побережья Флориды, сообщает Газета.ру.

Такое достижение стало возможным благодаря поддержке эксперта по дайвингу и безопасности из США Уэйна Фраймана, который помог в подготовке и обеспечении безопасности во время съемок.

Участники съемки прошли многомесячную техническую подготовку, включающую практику смешивания газов и декомпрессии.

Новые навыки были нужны для безопасного погружения на такую глубину. Сама съемка состоялась на месте крушения судна Hydro Atlantic, что добавило кадрам уникальности и атмосферности.

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