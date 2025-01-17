Фотограф и его модель провели фотосессию на рекордной глубине в 50 метров

Фотограф Cтивен Хайнинг и модель Сиара Антоски из Канады установили рекорд Гиннеса, проведя фотосессию в воде на глубине 50 метров у побережья Флориды, сообщает Газета.ру.

Такое достижение стало возможным благодаря поддержке эксперта по дайвингу и безопасности из США Уэйна Фраймана, который помог в подготовке и обеспечении безопасности во время съемок.

Участники съемки прошли многомесячную техническую подготовку, включающую практику смешивания газов и декомпрессии.

Новые навыки были нужны для безопасного погружения на такую глубину. Сама съемка состоялась на месте крушения судна Hydro Atlantic, что добавило кадрам уникальности и атмосферности.