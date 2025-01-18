Археологи обнаружили в Адыгее уникальное захоронение знатной женщины эпохи средневековья

10:30 2025-01-18
Археологи обнаружили в Адыгее уникальное захоронение знатной женщины эпохи средневековья

Раскопки на Дегуакской поляне стали первой масштабной экспедицией ученых в эту местность, которая длится год.

Археологи в ходе раскопках кургана «Четук-4» в Адыгее обнаружили захоронение знатной женщины. Она была в одеянии с поясом из бронзовых бусин.

Как уточняет АиФ, всё пространство могилы было выбелено, а также устлано коврами. Около головы почившей стоял четырёхручный сосуд с верёвочным орнаментом.

Издание отмечает, что раскопки на Дегуакской поляне стали первой масштабной экспедицией в эту местность, которая длится год.

Ученые обследовали уже 10 дольменов. Сосуды и украшения, найденные в мегалитах, относятся к бронзовому веку, то есть - примерно II тыс. до н. э.

Найдены также средневековые курганы княжеского рода (XIII-XVI вв. н. э.) с предметами из драгоценных металлов.

В одном из курганов археологи нашли женское захоронение, откуда изъяли предметы предположительно XV века. В их числе - косметические принадлежности, пуговицы, фрагменты украшений черкесской шапочки с навершием из позолоченного серебра, которые относятся к так называемой белореченской культуре.

Дегуакская поляна - это комплекс памятников различных культур. Там обнаружены артефакты майкопской культуры, дольменной, средневековья. Этот материал уникален, так как полноценные раскопки на Дегуакской поляне ранее не проводились. 

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