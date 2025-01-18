Жизни на Земле угрожают миллионы осколков космического мусора

11:20 2025-01-18
Жизни на Земле угрожают миллионы осколков космического мусора

Особую опасность представляют небольшие объекты размером от 1 до 10 сантиметров, которые с легкостью пробивают корпуса спутников и солнечные батареи.

Угрозой для жизни на Земле становится космический мусор с миллионами осколков, вращающихся вокруг нашей планеты.

Эксперт по космической физике Ян Уиттакер проанализировал нынешнее состояние космического пространства и сообщил, что количество объектов размером с телефон на орбите превысило 36 тысяч и продолжает расти.

По словам ученого, вероятность столкновений с каждым годом будет расти, что требует от таких компаний, как SpaceX, принятия более строгих мер предосторожности.

Даже если попадающие в атмосферу объекты, по его словам, замедляются, они все равно движутся с большими скоростями, что может привести к разрушениям и жертвам на Земле. Скажем, приземлившийся в густонаселенном районе обломок ракеты может легко разрушить здание.

Ученый отметил, что увеличение числа запусков спутников и ракет вызвало рост фрагментов космического мусора. 

Особую опасность представляют небольшие объекты размером от 1 до 10 сантиметров. Такие осколки не только с легкостью пробивают корпуса спутников и солнечные батареи, но также способны угрожать безопасности на Земле.

За последние годы не раз фиксировались случаи падения на землю космических обломков, в том числе затрагивающие людей инциденты.

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