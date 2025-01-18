Haval теперь будут собирать в Калуге

Haval M6 скоро начнут собирать в Калуге. Как сообщает Аbw.by, на производственную площадку уже стали поступать первые китайские машинокомплекты для сборки. Ранее производство такой модели велось на мощностях завода Haval в Туле.

На бывшем заводе Mitsubishi в Калуге до этого собирали Mitsubishi, Peugeot, Citroën, Opel, позже - Citroën C5 Aircross из китайских комплектующих. Теперь настала очередь Haval M6.

Издание отмечает, что эта модель довольно бюджетная. Компактный кроссовер представлен с 1,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 143 л.с. в связке с механикой либо роботом.

В будущем ассортимент выпускаемой продукции здесь может увеличиться. Предполагается, что в Калуге будут выпускать «каблучок» B9, то есть Peugeot Partner. Данная модель, пишут журналисты, «засветилась» в начале января этого года одном из цехов предприятия.